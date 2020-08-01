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Газета.RuПроценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение был сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".
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с чего всё началось
21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.Российская газетавчера в 18:00
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Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
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