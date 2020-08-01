Коронавирус
Газета.RuПроценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение был сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.Российская газетавчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
Комсомольская правда05:34
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ 12:29
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
Гаджеты
Глава Xiaomi призвал быть добрее к себе и чаще менять смартфоны
Лэй Цзюнь - глава китайской корпорации Xiaomi, занимающей третье место в мире по объёму производства смартфонов, - призвал пользователей к более частой смене гаджетов.
Letnews.ru 11:44
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Футбол
Гендиректор ФК «Спартак» опроверг информацию о подписании контракта с Кокориным
Футбольный клуб "Спартак" не подписывал контракт с нападающим Александром Кокориным.
ТАСС Спорт 10:48
Общество
Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму
Известия 10:59
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Деловое.ТВ вчера в 02:41
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн 07:13
Космос
Озвучена причина неудачного запуска ракеты Electron
Четвертого июля компания Rocket Lab в очередной раз запустила свой потенциально многоразовый носитель Electron.
Naked Science 08:52
Футбол
Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину.
RT на русском 13:42
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.
РИА Новости 07:25
Общество
В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском
В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом
Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
Политика
Глава МИД Украины оценил назначение Кравчука в группу по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение экс-президента страны Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 13:17
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Футбол
Сергей Семак опроверг информацию о конфликте с руководством «Зенита»
Ранее портал Sport 24 сообщал, что Сергей Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с руководством.
Говорит Москва 13:41
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
Российская газета 12:14