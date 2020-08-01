Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПроценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение был сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".
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с чего всё началось

Денис Проценко. Стена Коммунарки

21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.
Российская газетавчера в 18:00

Подробнее о событии

Путин сходил в коронавирусную больницу и остался неузнанным

Lenta.ru07:01

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Газета.Ru11:23

Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новости08:37

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

RT на русском09:16

Денис Проценко раскрыл подробности визита Путина в Коммунарку

ТАСС11:56

Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме

Комсомольская правда05:34

Денис Проценко. Стена Коммунарки

Российская газетавчера в 18:00
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

Петрозаводск говорит вчера в 13:16
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ 12:29
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
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Гаджеты

Глава Xiaomi призвал быть добрее к себе и чаще менять смартфоны

Лэй Цзюнь - глава китайской корпорации Xiaomi, занимающей третье место в мире по объёму производства смартфонов, - призвал пользователей к более частой смене гаджетов.
Letnews.ru 11:44
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
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Футбол

Гендиректор ФК «Спартак» опроверг информацию о подписании контракта с Кокориным

Футбольный клуб "Спартак" не подписывал контракт с нападающим Александром Кокориным.
ТАСС Спорт 10:48
Общество

Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму

Известия 10:59
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России

Деловое.ТВ вчера в 02:41
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Гаджеты

Sony представит беспроводные наушники WH-1000XM4 6 августа

3DNews 10:54
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Музыка

Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров

МТВ онлайн 07:13
Космос

Озвучена причина неудачного запуска ракеты Electron

Четвертого июля компания Rocket Lab в очередной раз запустила свой потенциально многоразовый носитель Electron.
Naked Science 08:52
Футбол

Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину.
RT на русском 13:42
Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.
РИА Новости 07:25
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Общество

В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском

В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
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Общество

В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
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Политика

Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
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Политика

Глава МИД Украины оценил назначение Кравчука в группу по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение экс-президента страны Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 13:17
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Футбол

Сергей Семак опроверг информацию о конфликте с руководством «Зенита»

Ранее портал Sport 24 сообщал, что Сергей Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с руководством.
Говорит Москва 13:41
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Экономика

В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат

На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
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Происшествия

Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной

Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

Российская газета 12:14
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