21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.

с чего всё началось

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение был сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

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