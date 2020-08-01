Коронавирус
Газета.RuПроценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что визит президента России в медучреждение был сюрпризом. По словам медика, в тот день - 24 марта - он собирался встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а о том, что будет и Путин он понял, когда к больнице подъехал "Аурус".
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с чего всё началось
21 июня президент Путин присвоил Денису Проценко и троим его коллегам звание Героя Труда.Российская газетавчера в 18:00
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Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме
Комсомольская правда05:34
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Лезги газет 14:04
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Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
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Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях.
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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
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Несколько тысяч человек въехало в Абхазию после открытия границы с РФ
Несколько тысяч человек въехало в Абхазию с момента открытия границы с Россией в субботу, 1 августа.
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Скончался британский режиссёр Алан Паркер
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Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
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На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
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Попов: «Место ниже пятого „Ростов“ не устроит, хотим войти в тройку»
В сезоне-2019/2020 команда под руководством Валерия Карпина заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
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В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
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