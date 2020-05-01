Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время онлайн-встречи Российского еврейского конгресса в пятницу, 1 мая, трансляция которой велась на странице мероприятия в Facebook.

Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

Общество Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом. 600

Футбол Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона Руководство итальянской Серии А провело голосование среди всех двадцати клубов, участвующих в высшем дивизионе чемпионата страны по футболу, по вопросу дальнейшей судьбы прерванного турнира.

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 549

Армия и оружие Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56. 9

Гаджеты Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе. 6

Авто Volkswagen продлевает заводскую гарантию на автомобили Продление касается тех автомобилей, срок гарантии которых должен закончиться в период с 1 марта по 31 мая 2020 года, сообщает пресс-служба немецкой марки. 1

Авто В РФ продается электрическая Lada за 1 миллион рублей Редкую машину 2012 года выпуска оценили в 1 100 000 рублей, то есть даже дороже, чем она стоила новой восемь лет назад. 7

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,5K

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 66

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 553

Происшествия На Украине потерпел крушение одномоторный самолет, есть погибшие Днепропетровск, Украина, 1 мая 2020, 20:26 — REGNUM Крушение одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины стало причиной гибели двоих человек.

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,7K