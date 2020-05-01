Коронавирус
ИзвестияПроценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время онлайн-встречи Российского еврейского конгресса в пятницу, 1 мая, трансляция которой велась на странице мероприятия в Facebook.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
ВОЗ оставила в силе режим глобальной ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС действует с 30 января.
Говорит Москва 11:55
Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
Футбол
Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона
Руководство итальянской Серии А провело голосование среди всех двадцати клубов, участвующих в высшем дивизионе чемпионата страны по футболу, по вопросу дальнейшей судьбы прерванного турнира.
Вести.Ru 09:44
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.
Популярная механика 01:50
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Авто
Volkswagen продлевает заводскую гарантию на автомобили
Продление касается тех автомобилей, срок гарантии которых должен закончиться в период с 1 марта по 31 мая 2020 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Автостат вчера в 09:30
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Авто
В РФ продается электрическая Lada за 1 миллион рублей
Редкую машину 2012 года выпуска оценили в 1 100 000 рублей, то есть даже дороже, чем она стоила новой восемь лет назад.
Автоновости дня 04:39
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 28 апреля в 04:46
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Здоровье
Подмосковным врачам напомнили о выплатах из-за пандемии коронавируса
Подмосковным врачам, которые борются с коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты.
Lenta.ru 10:40
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
Общество
В Подмосковье ношение масок станет обязательным
В Московской области готовятся ввести систему обязательного ношения специальных масок.
Evo-rus.com вчера в 17:00
Происшествия
На Украине потерпел крушение одномоторный самолет, есть погибшие
Днепропетровск, Украина, 1 мая 2020, 20:26 — REGNUM Крушение одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины стало причиной гибели двоих человек.
REGNUM 13:26
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Общество
На Ставрополье из-за гибели посевов ввели режим ЧС
В Ставропольском крае ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий.
Инфорос 09:44
Общество
ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Политика
Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.
РИА Новости 08:27