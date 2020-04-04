Коронавирус
RT на русскомПроценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как медработники учреждения были удивлены возрастом первых пациентов, заражённых коронавирусом.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19
Москва 24вчера в 20:38
«Челюсть упала»: главврач рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом
Вечерняя Москвавчера в 14:59
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Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу
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Общество
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В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 674 человека, общее число погибших составило 11 744, сообщили в Минздраве королевства.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы
Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
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Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
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Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Футбол
«Ливерпуль» отправил персонал в отпуск с сохранением зарплаты
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Общество
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о расширении списка организаций, которым разрешена работа во время карантина.
Общество
Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
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Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
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Эксперты выяснили, как хронический стресс влияет на мозг
Как стало известно 15-news.ru, по утверждению экспертов, постоянный стресс оказывает большое влияние на человеческий мозг и способен вызвать физиологические и психические болезни, а также подтолкнуть человека к необдуманным поступкам.
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Жителей Поныровского района Курской области посадили на самоизоляцию
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В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
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