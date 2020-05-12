Коронавирус
Вести.RuПроценко: в Коммунарке находятся 317 пациентов
В больнице в Коммунарке находятся 317 пациентов. У 72 процентов из них подтвержден диагноз "коронавирус". Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
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Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook в среду, на лечении состоят 317 пациентов, из них у 72% подтвержден коронавирус, 49 человек находятся в ОРИТ, 21 из них на ИВЛ.РИА Новости01:18
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Главврач больницы рассказал, сколько пациентов находятся на ИВЛ в Коммунарке
Парламентская газета10 мая в 02:59
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
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НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
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Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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