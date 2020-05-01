Коронавирус
Piter.tvПроценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем опыте заболевания коронавирусом COVID-19. Он сообщил, что заразился инфекцией вне рабочего места.
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Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что его состояние стабильно хорошее
Телеканал Санкт-Петербург11:46
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Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Политика
Медведев пожелал скорейшего выздоровления Мишустину
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев прокомментировал заражение премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом.
Москва 24 08:13
Общество
Митрополит Тихон ответил на вопросы о взломе его почты и шантаже
Митрополит Тихон, по собственному признанию, "вообще не очень обращал внимание на произошедшее и не собирался комментировать эту тему", но сейчас "количество запросов от журналистов просто зашкаливает".
РИА Новости 11:59
Общество
Беглов предупредил о новых мерах в случае взрывного роста эпидемии
Санкт-Петербург, 1 мая 2020, 19:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей Петербурга о возможности введения новых ограничительных мер, если в городе произойдет взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:31
Происшествия
Состояние умирающего 19-летнего парня из Башкирии резко ухудшилось
МедиаКорСеть 29 апреля в 06:32
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая
Вестибюли еще 45 станций московского метрополитена временно закроют с 3 мая из-за низкой нагрузки, всего меры коснулись 78 станций, сообщила пресс-служба столичной подземки.
РИА Новости 13:55
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
К месту укладки газопровода "Северный поток — 2" подошел плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Московский Комсомолец 11:59
Экономика
Отельеры Петербурга: пусть нас проклянут, но мы за железный занавес
47news предлагает такой эпиграф: "Отельеры Петербурга рады намеку Валентины Матвиенко о запрете выезда за рубеж в этом году".
47 новостей 12:23
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Футбол
ФНЛ завершили досрочно: «Ротор» переходит в Премьер-лигу
Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.
КП - Волгоград вчера в 09:07
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
В Xiaomi назвали информацию "досадным непониманием". Китайскую компанию Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов.
Деловое.ТВ 11:57
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 28 апреля в 04:46
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Авто
Lamborghini рассказал о выходе новой модели на 7 мая
Итальянская компания сообщила о желании показать новую машину.
SpeedMe 11:48
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии
Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны.
Lenta.ru 13:52
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Футбол
Сезон АПЛ будет доигран только на нейтральных стадионах
Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет доигран только на нейтральных стадионах, сообщает BBC. Такое решение приняло руководство лиги.
Газета.Ru 14:38
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
Наука
Мировой рекорд поставил гигантский град в Аргентине
Если ранее рекордным размером градин считалось 20,3 см, то в Аргентине выпал град размером от 18,7 до 23,6 см. Таким образом, прошедшее там явление установило новый мировой рекорд.
Газета DAILY вчера в 14:42
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
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Макеев стал игроком «Автомобилиста»
Матч ТВ 15:16