Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем опыте заболевания коронавирусом COVID-19. Он сообщил, что заразился инфекцией вне рабочего места.

Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте

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