Экономика
ИА Красная ВеснаПроцент импорта в госзакупках начнут квотировать
Рассматриваемые законопроекты были разработаны в январе 2020 года, а внесены в Госдуму 9 июня. Предыдущий подобный законопроект был предложен Минпромторгом в 2019 году и предполагал повышение квоты российской продукции по госзакупкам до 50% до 2021 года.
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Госдума приняла в I чтении поправки о квотировании госзакупок российской продукции
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