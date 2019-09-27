Финансы

Deita.ruDeita.ruПроцент по ипотеке понизится до конца года

РФ в лице Александра Плутника ожидает понижения ставок по ипотеке, предлагаемой основными банками страны. По словам специалиста, средний процент по займам для покупки жилья может составить 8,9% годовых уже до конца текущего года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ставки по ипотечным кредитам уменьшатся до конца года

Ридус02:49

Назван срок снижения ставок по ипотеке

Lenta.ru01:44

Дом.РФ ждет снижения ипотечных ставок до конца года

Интерфаксвчера в 13:03

«Сделано много, но кое-что еще проседает». В Минстрое обсудили результаты нацпроекта по жилью

ФедералПрессвчера в 16:02

Дом.РФ ожидает снижения ипотечных ставок до конца 2019 года

ТАССвчера в 13:21

Процент по ипотеке понизится до конца года

Deita.ruвчера в 19:30

ДОМ.РФ ожидает раунда снижения ипотечных ставок банками до конца 2019 года

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика

Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
ТК Звезда вчера в 13:30
Политика

Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете

Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.
Известия 05:47
Футбол

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Газета.Ru вчера в 21:51
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Армия и оружие

Конгресс США одобрил продажу Польше самолетов F-35

ТАСС 04:50
Политика

МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством

США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
РИА Новости 01:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика

В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Общество

Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет

Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.
Известия вчера в 13:30
Политика

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Автоспорт

Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России

Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.
РИА Новости 04:36
Гаджеты

Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном

Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Кино

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»

Инфо24 24 сентября в 12:58
Происшествия

Установлен подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в 2016 году

РИА Новости 05:17
Происшествия

В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов

Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Политика

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

Известия 04:30
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Космос

Рогозин назвал новые сроки запуска «Ангары» с Восточного

Напомним, в конце августа начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков заявил, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в четвертом квартале 2023 года.
Взгляд.ру 04:33
Происшествия

Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей

Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Происшествия

В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню

Российская газета 03:58
Авто

В России отзывают 37 автомобилей Bentley

Автоновости дня 03:54
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Наука

В Европе детские бутылочки появились во время неолита

Две могилы, где нашли сосуды, по мнению специалистов, были созданы 2800 – 2450 лет назад, а третье захоронение еще более древнее.
МедиаПоток вчера в 01:41
Общество

В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Происшествия

В Домодедове водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком

Водитель грузовика на пешеходном переходе в Домодедове сбил двух человек, от полученных травм на месте умерла семилетняя девочка.
ТАСС 02:32
Шоу-бизнес

Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте

Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
Рамблер 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное