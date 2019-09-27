Финансы
Deita.ruПроцент по ипотеке понизится до конца года
РФ в лице Александра Плутника ожидает понижения ставок по ипотеке, предлагаемой основными банками страны. По словам специалиста, средний процент по займам для покупки жилья может составить 8,9% годовых уже до конца текущего года.
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