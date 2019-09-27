Финансы
Deita.ruПроцент по ипотеке понизится до конца года
РФ в лице Александра Плутника ожидает понижения ставок по ипотеке, предлагаемой основными банками страны. По словам специалиста, средний процент по займам для покупки жилья может составить 8,9% годовых уже до конца текущего года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сделано много, но кое-что еще проседает». В Минстрое обсудили результаты нацпроекта по жилью
ФедералПрессвчера в 16:02
ДОМ.РФ ожидает раунда снижения ипотечных ставок банками до конца 2019 года
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:26
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:28, Вашингтон
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.
Коммерсантъ 02:36
Финансы
Вкладчикам придется платить банкам за валютные депозиты
Пока же многие крупные банки уже опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или же ввели комиссии за обслуживание счетов в евро.
Вести.Ru 24 сентября в 10:25
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России
RT на русском 25 сентября в 11:32
Гаджеты
Башенный охладитель Cooler Master MasterAir MA620M имеет высоту 165 мм
Компания Cooler Master официально представила процессорный кулер MasterAir MA620M, образцы которого демонстрировались в начале лета на выставке Computex 2019.
3DNews 06:58
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова сломался
Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.
News.ru 07:00
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 25 сентября в 11:01
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Общество
«Известия»: в среднем россияне хотят жить до 87 лет
Россияне в среднем хотят дожить до 87 лет, 64% опрошенных для этого занимаются спортом или сидят на диете.
ТАСС 00:19
Политика
Разработчик SSJ-100 рассказал, почему самолет могут переименовать
Переименование самолета Sukhoi Super Jet - 100 рассматривается в рамках комплексной модернизации самолета на ряду с повышением надежности и улучшением других характеристик авиалайнера.
ТАСС 04:45
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Польше самолетов F-35
Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
ТАСС 04:50
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Космос
Эксперты изучили шаровое скопление Млечного Пути
Rusargument 06:35
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Общество
Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ
Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.
REGNUM 06:12
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48