Финансы
Deita.ruПроцент по ипотеке понизится до конца года
РФ в лице Александра Плутника ожидает понижения ставок по ипотеке, предлагаемой основными банками страны. По словам специалиста, средний процент по займам для покупки жилья может составить 8,9% годовых уже до конца текущего года.
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ДОМ.РФ ожидает раунда снижения ипотечных ставок банками до конца 2019 года
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"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
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Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
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Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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В четверг, 26 сентября, в Калужском Театре юного зрителя на 57 году жизни скоропостижно скончался актёр Андрей Семёнов.
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Завкафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии имени Сеченова, академик РАН, профессор Юрий Беленков рассказал, что каждый человек после 35 лет должен начать следить за некоторыми показателями здоровья.
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