РФ в лице Александра Плутника ожидает понижения ставок по ипотеке, предлагаемой основными банками страны. По словам специалиста, средний процент по займам для покупки жилья может составить 8,9% годовых уже до конца текущего года.

Процент по ипотеке понизится до конца года

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