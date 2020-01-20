Общество

КоммерсантъКоммерсантъБанкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, инициативу уже одобрил ЦБ.
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с чего всё началось

Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Известия16:01

Подробнее о событии

Комиссию по платежкам за ЖКХ в России предложили отменить

Известия18:42

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

Коммерсантъ20:20

«Известия»: законопроект о запрете взимать комиссию при платежах за ЖКУ внесут в Госдуму

ТАСС18:17

Депутаты решили запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ

РБК19:56

Комиссия банков по платежкам за ЖКХ будет отменена

URA.Ru18:28

Госдума рассмотрит запрет взимать комиссию при платежах за ЖКУ

Московский Комсомолец18:41

Депутаты предложили отменить комиссию по платежкам за ЖКХ

РЕН ТВ18:01
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