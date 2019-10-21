Снижать процентные ставки по ипотеке банки начали в мае этого года, однако пока снижение происходит очень медленно. После каждой коррекции ключевой ставки Центробанком на 0,25% банки примерно на столько же понижали проценты по кредитам.

Процентные ставки по ипотеке могут опуститься ниже 8%

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