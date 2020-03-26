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ИА БанкИнформСервисИА БанкИнформСервисПроценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам. Налог коснётся не всех вкладчиков, а только тех, кто держит в банке свыше 1 млн рублей.
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