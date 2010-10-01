В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о начале обмена пленными. Соответствующее заявление появилось 29 декабря на telegram-канале офиса украинского лидера. «В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

Политика Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.

Политика Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Технологии Видеокарты могут подорожать в начале 2020 года В начале года стоимость модулей памяти, по прогнозам, увеличится на 5%. Это связано с ростом спроса на них — Microsoft и Sony уже вовсю готовят к релизу новые консоли, и на их производства требуются большие объёмы комплектующих.

Политика Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Армия и оружие Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.