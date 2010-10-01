Политика
REGNUMПроцесс обмена пленными начался — Офис президента Украины
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о начале обмена пленными. Соответствующее заявление появилось 29 декабря на telegram-канале офиса украинского лидера. «В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.
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Политика
Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым
Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Хоккей
Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ
На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
Технологии
Видеокарты могут подорожать в начале 2020 года
В начале года стоимость модулей памяти, по прогнозам, увеличится на 5%. Это связано с ростом спроса на них — Microsoft и Sony уже вовсю готовят к релизу новые консоли, и на их производства требуются большие объёмы комплектующих.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки
В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта
Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Армия и оружие
Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии
Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов «Беркута»
В Киеве апелляционный суд смягчил меру пресечения экс-сотрудникам спецподразделения "Беркут", которые проходят обвиняемыми по делу о "евромайдане".
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала Эрлинга Холанда
Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии".
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Политика
Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе
По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск".
Здоровье
Сколько шоколада можно есть ежедневно, чтобы не навредить здоровью
Специалисты-диетологи проинформировали о том, сколько шоколада в день можно съедать без вреда для здоровья.
Происшествия
В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина
Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Экономика
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.