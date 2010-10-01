Политика

REGNUMREGNUMПроцесс обмена пленными начался — Офис президента Украины

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о начале обмена пленными. Соответствующее заявление появилось 29 декабря на telegram-канале офиса украинского лидера. «В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.
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Политика

Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым

Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Красная весна 08:14
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 11:12
Общество

Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Газета.Ru 09:55
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Хоккей

Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ

На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
DixiNews 01:23
Технологии

Видеокарты могут подорожать в начале 2020 года

В начале года стоимость модулей памяти, по прогнозам, увеличится на 5%. Это связано с ростом спроса на них — Microsoft и Sony уже вовсю готовят к релизу новые консоли, и на их производства требуются большие объёмы комплектующих.
CyberSport.ru 10:30
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки.
Газета.Ru 09:44
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 27 декабря в 03:09
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
Шоу-бизнес

Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта

Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Neva.Today вчера в 13:12
Армия и оружие

Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии

Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Avia.pro 04:45
Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM вчера в 14:20
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Общество

Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов «Беркута»

В Киеве апелляционный суд смягчил меру пресечения экс-сотрудникам спецподразделения "Беркут", которые проходят обвиняемыми по делу о "евромайдане".
РЕН ТВ вчера в 15:39
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подписала Эрлинга Холанда

Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии".
Вести.Ru 10:46
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
РБК 11:05
Политика

Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе

По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск".
Pravda.Ru 05:44
Здоровье

Сколько шоколада можно есть ежедневно, чтобы не навредить здоровью

Специалисты-диетологи проинформировали о том, сколько шоколада в день можно съедать без вреда для здоровья.
Ugpressa.ru 07:47
Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости 09:08
Происшествия

В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Вести.Ru 02:39
Экономика

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 11:08
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Футбол

«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

Вести.Ru 11:18
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru 05:31
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Политика

Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Известия 09:10
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