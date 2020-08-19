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Российская газета
Российская газета

Рассмотрение дела о ДТП с Ефремовым возобновилось после эвакуации суда

Сообщение о минировании здания Пресненского суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, оказалось ложным.В источнике
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РБК

Пресненский суд эвакуировали во время заседания по делу Ефремова

РБК08:44
RT на русском

Процесс по делу Ефремова прервали из-за объявленной в суде эвакуации

RT на русском07:34
РИА Новости

Суд по делу Ефремова возобновился после сообщения о «минировании»

РИА Новости06:50
Интерфакс

Суд над Ефремовым прервался из-за эвакуации

Интерфакс06:58
РЕН ТВ

Эвакуация суда прервала заседание перед допросом Ефремова

РЕН ТВ06:38
ТАСС

Пресненский суд Москвы возобновил работу после эвакуации из-за лжеминирования

ТАСС07:31
Московский Комсомолец

Михаила Ефремова увезли из эвакуированного суда: видео

Московский Комсомолец07:16

Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому с 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии коронавируса.
ТАСС09:16
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спортвчера в 06:39
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ВЭБ подтвердил возвращение в корпорацию чиновника Минфина

Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство.
Интерфакс06:45

СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

Областной комитет здравоохранения начал проверку по факту публикации в СМИ истории об очнувшейся в морге пациентке, которой диагностировали биологическую смерть вместо клинической, заявила первый зампред комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина, отмечает «Газета.ру».
Известия02:54
1,3K

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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