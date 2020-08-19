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BFM.ru
BFM.ru

Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде

Сегодняшнее заседание в суде по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова было прервано из-за объявленной в Пресненском суде столицы эвакуации.В источнике
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РБК

Пресненский суд эвакуировали во время заседания по делу Ефремова

РБК08:44
Московский Комсомолец

Михаила Ефремова увезли из эвакуированного суда: видео

Московский Комсомолец07:16
Интерфакс

Суд над Ефремовым прервался из-за эвакуации

Интерфакс06:58
РИА Новости

Суд по делу Ефремова возобновился после сообщения о «минировании»

РИА Новости06:50
Комсомольская правда

Суд, где рассматривают дело Ефремова, эвакуируют из-за угрозы взрыва

Комсомольская правда06:39
ТАСС

Пресненский суд Москвы возобновил работу после эвакуации из-за лжеминирования

ТАСС07:31
RT на русском

Процесс по делу Ефремова прервали из-за объявленной в суде эвакуации

RT на русском07:34

Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань24вчера в 02:29
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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