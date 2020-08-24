Процесс по делу о клевете приостановлен из-за болезни Навального

Телеканал RTVI 21

Московский суд решил приостановить производство по уголовному делу Навального, потому что подсудимый не явился на заседание по причине болезни. Рассмотрение дела будет возобновлено после выздоровления блогера, передает РИА Новости.