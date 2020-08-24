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Слово и Дело
Слово и Дело

Процесс по делу о клевете приостановлен из-за болезни Навального

Московский суд решил приостановить производство по уголовному делу Навального, потому что подсудимый не явился на заседание по причине болезни. Рассмотрение дела будет возобновлено после выздоровления блогера, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:01
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РБК

Суд приостановил дело против Навального о клевете на ветерана войны

РБК09:05
RT на русском

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете

RT на русском09:13
Интерфакс

Суд приостановил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

Интерфакс09:13
Комсомольская правда

Суд приостановил дело о клевете в отношении Навального

Комсомольская правда09:24
Коммерсантъ

Суд приостановил слушания по делу Навального о клевете

Коммерсантъ09:03
ТАСС

Суд приостановил рассмотрение дела о клевете в отношении Навального

ТАСС09:02
РИА Новости

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

РИА Новости09:01

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ
РИА Новости11:15
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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СКР не стал заводить дело о возможном покушении на Навального

По делу о возможном отравлении впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального до сих пор не завели уголовное дело, при том что срок принятия решения истек в 13:30 воскресенья, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Коммерсантъ08:32
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Интерфакс13:17