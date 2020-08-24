Процесс по делу о клевете приостановлен из-за болезни Навального
Московский суд решил приостановить производство по уголовному делу Навального, потому что подсудимый не явился на заседание по причине болезни. Рассмотрение дела будет возобновлено после выздоровления блогера, передает РИА Новости.В источнике
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Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:01
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