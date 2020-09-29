Procter&Gamble будет помечать произведенный для России порошок Ariel
Procter&Gamble будет помечать произведенный для России стиральный порошок Ariel после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении компании.В источнике
С чего всё началось
P&G начнет размещать информацию о соответствии требованиям ЕАЭС на упаковке порошка Ariel
Компания Procter & Gamble начнет с конца 2020 года размещать информацию об особенностях изготовления порошка Ariel на упаковке. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАССвчера в 13:10
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