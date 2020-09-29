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Ведомости
Ведомости

Procter&Gamble будет помечать произведенный для России порошок Ariel

Procter&Gamble будет помечать произведенный для России стиральный порошок Ariel после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении компании.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

P&G начнет размещать информацию о соответствии требованиям ЕАЭС на упаковке порошка Ariel

Компания Procter & Gamble начнет с конца 2020 года размещать информацию об особенностях изготовления порошка Ariel на упаковке. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАССвчера в 13:10
Подробнее о событии
Вести.Ru

ФАС сравнит импортные макароны и кофе, реализуемые в России и в Европе

Вести.Ruвчера в 14:51
Ведомости

Procter&Gamble будет помечать произведенный для России порошок Ariel

Ведомостивчера в 15:36
РБК

Procter & Gamble начнет помечать произведенный для России порошок Ariel

РБКвчера в 14:51
Adindex.ru

P&G сообщит российским потребителям о «двойных стандартах» Ariel

Adindex.ru02:01
ТАСС

P&G начнет размещать информацию о соответствии требованиям ЕАЭС на упаковке порошка Ariel

ТАССвчера в 13:10
АК&М

Procter & Gamble выпустила новые салфетки для сушильных машин для чистки изделий от шерсти домашних животных

АК&Мвчера в 07:34
Вперёд (г. Батайск)

ФАС: Производители порошков Persil и Ariel вводят покупателей в заблуждение

Вперёд (г. Батайск)вчера в 00:40

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в среду, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости02:50
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Светлана Могилина избрана вице-спикером парламента Хакасии

Владимир Штыгашев предложил расширить полномочия председателя комитета по конституционному законодательству Светланы Могилиной и сделать ее заместителем председателя Верховного Совета.
Республиканская Телевизионная Сеть23:26

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
1,6K

Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ

Менее 15% россиян в последние шесть месяцев совершали переводы через запущенную Банком России в 2019 году Систему быстрых платежей (СБП), следует из опроса, который провел аналитический центр НАФИ (есть у РБК).
РБК00:30
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
РИА Новости00:19
1,3K

На экс-главу Сибирского отделения РАН завели дело о мошенничестве

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
РИА Новости01:42
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