Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск.

с чего всё началось

Раскуплены все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборных команд России и Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Проданы все билеты на матч между футбольными сборными России и Бельгии

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