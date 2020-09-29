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Сусанин
Сусанин

Продавцов черной икры заставят указывать происхождение товара

По итогам заседания Абрамченко поручила Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору и Роспотребнадзору в срок до 10 ноября разработать изменения в технические регламенты Таможенного союза, обязывающие указывать страну происхождения деликатеса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

С 1 июля 2018 года производители икры, как и других морепродуктов и товаров животного происхождения, обязаны оформлять на свою продукцию электронные ветеринарные сертификаты в системе «Меркурий».
РБК01:30
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Сусанин

Продавцов черной икры заставят указывать происхождение товара

Сусанин08:12
Национальное Аграрное Агентство

Власти придумали способ борьбы с «серой» китайской черной икрой

Национальное Аграрное Агентство03:33
Финансовая газета

Росрыболовство призвало расширить функционал системы «Меркурий» для предотвращения фальсификации икры

Финансовая газета03:28
Телеканал 360°

Правительство придумает, как бороться с подделкой российской черной икры

Телеканал 360°02:55
ИА Красная Весна

Продавать китайскую черную икру под видом российской запретят

ИА Красная Весна02:36
РБК

Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

РБК01:30

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Роспотребнадзор рекомендовал запретить приём пищи на рабочих местах

Москва, 29 сентября 2020, 09:42 — REGNUM В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал работодателям запретить сотрудникам принимать пищу на рабочих местах, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM02:42
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Коммерсантъ10:45
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Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Как пишет в американском издании Forbes военный эксперт Себастьян Роблин, беспилотниками Bayraktar TB2, которые уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10», могли управлять турецкие военнослужащие.
Военное дело06:42
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