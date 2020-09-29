Продавцов черной икры заставят указывать происхождение товара
По итогам заседания Абрамченко поручила Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору и Роспотребнадзору в срок до 10 ноября разработать изменения в технические регламенты Таможенного союза, обязывающие указывать страну происхождения деликатеса.В источнике
С чего всё началось
Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой
С 1 июля 2018 года производители икры, как и других морепродуктов и товаров животного происхождения, обязаны оформлять на свою продукцию электронные ветеринарные сертификаты в системе «Меркурий».
РБК01:30
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