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Сусанин
Сусанин

Продавцов черной икры заставят указывать происхождение товара

По итогам заседания Абрамченко поручила Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору и Роспотребнадзору в срок до 10 ноября разработать изменения в технические регламенты Таможенного союза, обязывающие указывать страну происхождения деликатеса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

С 1 июля 2018 года производители икры, как и других морепродуктов и товаров животного происхождения, обязаны оформлять на свою продукцию электронные ветеринарные сертификаты в системе «Меркурий».
РБК01:30
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Сусанин

Продавцов черной икры заставят указывать происхождение товара

Сусанин08:12
Национальное Аграрное Агентство

Власти придумали способ борьбы с «серой» китайской черной икрой

Национальное Аграрное Агентство03:33
Телеканал 360°

Правительство придумает, как бороться с подделкой российской черной икры

Телеканал 360°02:55
Финансовая газета

Росрыболовство призвало расширить функционал системы «Меркурий» для предотвращения фальсификации икры

Финансовая газета03:28
ИА Красная Весна

Продавать китайскую черную икру под видом российской запретят

ИА Красная Весна02:36
РБК

Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

РБК01:30

Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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На Урале убийцу пяти человек отправили на принудительное лечение

Решением суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.
Российская газета07:50
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В соседней Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия

В соседней с Калужской, Тульской области продлили запрет на проведение публичных и массовых мероприятий, а также рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы, уделив особое внимание тем, кто старше 65 лет.
Калужские новости03:00
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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