Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Сусанин
Сусанин

Продавцов черной икры заставят указывать происхождение товара

По итогам заседания Абрамченко поручила Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору и Роспотребнадзору в срок до 10 ноября разработать изменения в технические регламенты Таможенного союза, обязывающие указывать страну происхождения деликатеса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

С 1 июля 2018 года производители икры, как и других морепродуктов и товаров животного происхождения, обязаны оформлять на свою продукцию электронные ветеринарные сертификаты в системе «Меркурий».
РБК01:30
Подробнее о событии
Сусанин

Продавцов черной икры заставят указывать происхождение товара

Сусанин08:12
Национальное Аграрное Агентство

Власти придумали способ борьбы с «серой» китайской черной икрой

Национальное Аграрное Агентство03:33
Финансовая газета

Росрыболовство призвало расширить функционал системы «Меркурий» для предотвращения фальсификации икры

Финансовая газета03:28
Телеканал 360°

Правительство придумает, как бороться с подделкой российской черной икры

Телеканал 360°02:55
ИА Красная Весна

Продавать китайскую черную икру под видом российской запретят

ИА Красная Весна02:36
РБК

Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

РБК01:30

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, главы президентской администрации Игоря Сергиенко и ещё пятерых человек, среди которых главы силовых ведомств республики.
Великобритания ввела санкции против Лукашенко
RT на русском10:11
43

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости10:25

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
230