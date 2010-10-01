Экономика
Эхо МосквыПродавцы одежды в России теряют покупателей
Многие стали покупать одежду и обувь не на один, а на несколько сезонов, - поясняют эксперты.
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с чего всё началось
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.Коммерсантъ15 ноября в 17:33
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Fashion-ритейлеры сообщили, что магазины одежды и обуви в России теряют покупателей
Народные новостивчера в 05:15
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Общество
Росстат назвал регионы с самыми быстро растущими зарплатами
Как отмечает газета «Известия», на второй строчке Севастополь, где зарплата в среднем выросла на 11,6%. Тройку лидеров замыкает Костромская область с показателем 10,9%. Медленнее всего зарплаты росли в Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Калининградской области.
Армия и оружие
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Общество
На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров
Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Политика
В Грузии протестующие пикетируют здание парламента
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Происшествия
В Москве прогремели взрывы на складе с газом
Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
Экономика
ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Политика
Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E показали до премьеры
На просторах всемирной сети появились изображения и характеристики электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.
Хоккей
Болельщики «Трактора» объявили бойкот руководству клуба
Все требования завтра, — заявил «Пчеле» один из фанов. Тем временем гости открыли счёт.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Футбол
Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»
Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
Шоу-бизнес
Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно
По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Экономика
Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21
Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
Политика
Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети
Гаджеты
В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia
В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Происшествия
На Кубани прошли похороны убитой студентки СПБГУ Анастасии Ещенко
Студентка СПБГУ Анастасия Ещенко, которую зверски убил историк Олег Соколов, была похоронена в станице Старовеличковская на Кубани сегодня, 16 ноября.
Армия и оружие
Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив
Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошёл через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.