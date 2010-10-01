Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.

с чего всё началось

Многие стали покупать одежду и обувь не на один, а на несколько сезонов, - поясняют эксперты.

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