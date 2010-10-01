Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыПродавцы одежды в России теряют покупателей

Многие стали покупать одежду и обувь не на один, а на несколько сезонов, - поясняют эксперты.
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с чего всё началось

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ15 ноября в 17:33

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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Коммерсантъ15 ноября в 17:33

Продавцы одежды в России теряют покупателей

Эхо Москвы16 ноября в 02:30

Московские магазины одежды и обуви потеряли 18% покупателей

Красная весна16 ноября в 04:48

«Мы в ожидании того, что будут массовые банкротства»

BFM.ru16 ноября в 08:23

Fashion-ритейлеры сообщили, что магазины одежды и обуви в России теряют покупателей

Народные новостивчера в 05:15

Магазины одежды и обуви теряют покупателей

МИР 24вчера в 20:32

Московские fashion-ритейлеры теряют покупателей

Бизнес.Ру00:26
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Общество

Росстат назвал регионы с самыми быстро растущими зарплатами

Как отмечает газета «Известия», на второй строчке Севастополь, где зарплата в среднем выросла на 11,6%. Тройку лидеров замыкает Костромская область с показателем 10,9%. Медленнее всего зарплаты росли в Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Калининградской области.
Говорит Москва 01:18
Армия и оружие

Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Известия 01:44
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM вчера в 02:44
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Общество

На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров

Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 02:34
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Политика

В Грузии протестующие пикетируют здание парламента

REGNUM вчера в 08:12
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Происшествия

В Москве прогремели взрывы на складе с газом

Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
Российская газета 02:16
Экономика

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Ведомости 01:44
Политика

Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 17:39
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском 16 ноября в 10:58
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E показали до премьеры

На просторах всемирной сети появились изображения и характеристики электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.
МедиаПоток 16 ноября в 09:12
Хоккей

Болельщики «Трактора» объявили бойкот руководству клуба

Все требования завтра, — заявил «Пчеле» один из фанов. Тем временем гости открыли счёт.
Pchela.News вчера в 07:43
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Футбол

Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»

Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 18:48
Происшествия

Подозреваемый в убийстве пешехода в Мытищах написал явку с повинной

Известия 02:07
Шоу-бизнес

Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно

По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Актуальные Новости 01:49
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Экономика

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
РБК 00:00
Политика

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru 01:39
Гаджеты

В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia

В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Актуальные Новости вчера в 17:11
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Происшествия

На Кубани прошли похороны убитой студентки СПБГУ Анастасии Ещенко

Студентка СПБГУ Анастасия Ещенко, которую зверски убил историк Олег Соколов, была похоронена в станице Старовеличковская на Кубани сегодня, 16 ноября.
NewInform 16 ноября в 13:42
Армия и оружие

Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив

Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошёл через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.
Накануне.Ru 00:30
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