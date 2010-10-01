Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыПродавцы одежды в России теряют покупателей

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Многие стали покупать одежду и обувь не на один, а на несколько сезонов, - поясняют эксперты.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик

Коммерсантъвчера в 17:33

Продавцы одежды в России теряют покупателей

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