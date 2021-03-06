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ФАН
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Продавшим квартиру россиянам не придется платить «налог для богатых»

Введение в России «налога для богатых» не коснется тех, кто решил продать свою квартиру, заявил специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский. «Налог на богатых» подразумевает увеличение ставок НДФЛ с 13% до 15% для обладателей годового дохода больше 5 млн рублей.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья

С 1 января 2021 года действительно действует "налог для богатых" - доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Однако тем, кто собирается продавать жилье, волноваться не следует - новые правила не распространяются на доходы от продажи недвижимого имущества.
Российская газетавчера в 21:00
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Россиянам сказали, нужно ли платить «налог для богатых» от продажи жилья

ПРАЙМвчера в 06:47

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» при продаже квартиры

Газета.Ruвчера в 00:59

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Prian.ru5 марта в 08:30

«Налог для богатых» не коснется сделок с недвижимостью

Экономика сегоднявчера в 00:19

Аналитик: нужно ли платить «налог для богатых» от продажи квартир

URA.Ruвчера в 21:45

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья

Российская газетавчера в 21:00

Продавшим квартиру россиянам не придется платить «налог для богатых»

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Двое погибли при столкновении автобуса и двух грузовиков в Башкирии

Пассажирский автобус и два большегруза столкнулись на трассе в Башкирии, в результате автоаварии один человек погиб, трое пострадали, сообщила пресс-служба МВД по республике в субботу.
Интерфаксвчера в 15:29

В кинопрокат выходит снимавшийся в Зеленограде фильм «Пара из будущего»

В октябре 2020 года съемки эпизодов фильма «Пара из будущего» проходили на Центральной площади Зеленограда, во внутреннем дворике префектуры, которая играла роль автовокзала.
Инфопортал Зеленограда3 марта в 05:56

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Новостной канал, который связан с иракским сопротивлением, рассказал, что в результате ракетного обстрела базы Айн аль-Асад в западной провинции Анбар были убиты якобы три американских военнослужащих.
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