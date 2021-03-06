Продавшим квартиру россиянам не придется платить «налог для богатых»
Введение в России «налога для богатых» не коснется тех, кто решил продать свою квартиру, заявил специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский. «Налог на богатых» подразумевает увеличение ставок НДФЛ с 13% до 15% для обладателей годового дохода больше 5 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья
С 1 января 2021 года действительно действует "налог для богатых" - доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Однако тем, кто собирается продавать жилье, волноваться не следует - новые правила не распространяются на доходы от продажи недвижимого имущества.
Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья
Российская газетавчера в 21:00