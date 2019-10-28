Экономика
Lenta.ruПродажа Sukhoi SuperJet 100 в Африку сорвалась
Сделка по продаже российского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) в Замбию заморожена из-за нехватки финансирования, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует ТАСС.
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Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Политика
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
Lenta.ru 13:14
Финансы
Назван точный курс доллара и евро на ноябрь
Что касается курса евро, 24 октября прошло заседание Европейского центрального банка, по итогам которого базовая ставка осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам на уровне -0,5 п.п. Также было утверждено о запуске программы покупки активов на сумму 20 млрд евро в месяц с 1 ноября.
Свободная Пресса 26 октября в 11:43
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 13:46
Киберспорт
Blizzard готовится к анонсу Overwatch 2
ProstoProSport 05:53
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Авто
Toyota выпустит новый компактный кроссовер Toyota Raize
Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
Новые автомобили 07:33
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса, сообщает Саlсіомеrсато.
Газета.Ru 14:01
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Общество
МВД завело дело из-за интервью детей с геем в Интернете
Заведено дело об административном правонарушении по статье 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях РФ, — говорится в ответе Горового.
News.ru 08:58
Наука
Физики оценили энтропию запутывания рассеянных релятивистских частиц
Физики из Франции и Японии рассчитали энтропию запутывания релятивистских протонов, рассеявшихся друг на друге.
N+1 22 октября в 20:02
Здоровье
Минздрав нашел способ увеличить продолжительность жизни
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что принятие законопроекта, согласно которому покупать крепкое спиртное можно будет с 21 года, позволит увеличить продолжительность жизни, сообщает ТАСС.
Ридус 13:28
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Общество
Новую Call of Duty обвинили в антироссийской пропаганде
Белые каски и "плохие" русские Скандал вокруг новой игры разразился еще на этапе появления в сети трейлера Call of Duty: Modern Warfare.
Наша версия 06:10
Космос
Космоплан США X-37B вернулся после выполнения секретной миссии
Космоплан США модели X-37B возвратился после выполнения секретной миссии.
OAnews 02:43
Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели 09:44
Политика
В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
РИА Новости 09:01
Происшествия
Замначальника Куйбышевской железной дороги задержан за крупную взятку
Сайт Следственного комитета России сообщил о задержании первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Московский Комсомолец 11:24
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Известия вчера в 19:39
Политика
Президент Абхазии утвердил новую структуру правительства
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник твердил новую структуру кабмина, а также подписал указв о назначениях министров.
РИА Новости 12:21