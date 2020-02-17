Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПродажа акций Сбербанка правительству будет проверена счетной палатой

Саватюгин имеет непосредственное отношение по распределению денежных средств ФНБ, и обязан выяснить всю суть покупки правительством акций. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что покупка пакета акций будет проходить в несколько этапов.
Читать в источнике
Комментировать202
с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
РИА Новостивчера в 01:29

Подробнее о событии

В Счетной палате проанализируют передачу акций Сбербанка правительству

Московский Комсомолецвчера в 15:26

В чём смысл продажи государственного Сбербанка государству

Life.ruвчера в 04:00

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

РБКвчера в 08:38

Продажу Сбербанка проверят

Lenta.ruвчера в 05:57

Счётная палата просит объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

News.ruвчера в 09:40

Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка

Телеканал 360°вчера в 02:22

Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ

ПРАЙМвчера в 01:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
Футбол

Лэмпард после проигрыша «МЮ» раскритиковал судейские решения

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о домашнем поражении в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия

Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

ТАСС 01:05
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Общество

В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы

Аргументы и Факты 01:12
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa вчера в 07:22
Здоровье

3 необычных признака рака легких на лице назвали зарубежные медики

Рак верхнего отдела легкого с синдромом Панкоста (апикальный рак) может проявлять себя симптомами неврологического плана.
Shraibikus News 15 февраля в 13:59
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Шоу-бизнес

Актер Вячеслав Манучаров удалил молочные железы

В погоне за красивым телом Манучаров перебрал со стероидами до такой степени и столкнулся с проблемой - у него начала расти грудь.
Shraibikus News вчера в 07:43
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1868

Число жертв коронавируса нового типа в КНР увеличилось до 1868, успешно курс лечения прошли свыше 12,5 тысячи заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 19:48
Политика

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика

Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

Запад меняет русофобию на китаефобию, представляя Китай как главную угрозу для всех и каждого.
Взгляд.ру 00:34
Политика

Премьер Канады заявил о желании договориться с протестующими индейцами

Российская газета вчера в 22:01
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Astera вчера в 11:51
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Хоккей

Шайба Кучерова принесла победу «Тампе» в игре с «Колорадо»

Встерча состоялась в Денвере на арене "Пепси-центр" и завершилась победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время - 3:4.
Газета.Ru 00:40
Футбол

Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить

Двухлетний срок отстранения "Манчестер Сити" в еврокубках может быть сокращен до одного года или отменен после рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Газета.Ru вчера в 12:21
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru вчера в 05:13
Футбол

Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»

Soccer.ru 16 февраля в 15:11
Технологии

Новый разгонный блок «Ангары» используют и для «Союзов-5»

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил журналистам, что в будущем для ракет "Союз-5" планируется использовать тот же новый разгонный блок, который был создан на базе блоков серии ДМ для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".
Московский Комсомолец вчера в 18:38
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Вадим Пристайко призвал белорусов действовать уже сейчас. Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией.
Piter.tv вчера в 23:14
Общество

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН 00:51
Футбол

«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.
Soccer.ru вчера в 08:36
Политика

Клишас: процедуру общенародного голосования внесут Конституцию РФ

Сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил о том, что процедура общенародного голосования по поправкам станет частью Конституции.
News.ru 00:56
Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Военное дело 15 февраля в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное