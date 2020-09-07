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Газета.Ru
Газета.Ru

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Магазины, в свою очередь, стали отказывать в приеме "неправильно" маркированной продукции. Магазины стали частично отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", который вступил в силу 26 июня 2020 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Газета.Ru05:41
РБК

Новый закон поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

РБК17:00
Эхо Москвы

Зарубежные производители алкоголя могут столкнуться с трудностями из-за нового российского закона о виноделии

Эхо Москвы05:33
Lenta.ru

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Lenta.ru02:49
RT на русском

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за нового закона

RT на русском02:28
Коммерсантъ

РБК: продажа части импортного алкоголя под угрозой из-за требований закона о виноделии

Коммерсантъ01:07
РИА Новости

«Шмурдяка станет меньше»: Киселев оценил закон о виноделии

РИА Новости04:44

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
РИА Новости05:41

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.
RT на русском05:36
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В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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На Украине обещают развернуть еще 15 тысяч коек для борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина нуждается в дополнительных 15 тысячах коек для ковидных больных, поскольку ситуация в стране с заболеваемостью остается тревожной, сообщает "РБК-Украина" 7 сентября По словам Степанова, в некоторых регионах заполненность коек составляет уже 60-65%.
Украина.ру04:44
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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Партия Саакашвили намерена выдвинуть его на пост премьера Грузии

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост премьер-министра республики.
Газета.Ru05:18
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