Авто
Автоновости дняПродажи «АвтоВАЗа» в апреле упали в три раза
Продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля, первого месяца режима «самоизоляции» в России, составили 10 055 автомобилей (включая продажи Niva в количестве 659 штук). Этот результат оказался более чем в три раза ниже, чем в марте, когда дилеры LADA, по оценкам АЕБ, реализовали 32, 8 тыс. машин.
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Комментарии
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Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
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Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
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Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
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Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
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Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой»
Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.
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Джикия считает, что «Зенит» нельзя досрочно объявлять чемпионом
Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически.
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Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
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В России выросло общее число заразившихся коронавирусом
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
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Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
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