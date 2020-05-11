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Автоновости дняАвтоновости дняПродажи «АвтоВАЗа» в апреле упали в три раза

Продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля, первого месяца режима «самоизоляции» в России, составили 10 055 автомобилей (включая продажи Niva в количестве 659 штук). Этот результат оказался более чем в три раза ниже, чем в марте, когда дилеры LADA, по оценкам АЕБ, реализовали 32, 8 тыс. машин.
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В России снизились продажи автомобилей Lada

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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

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Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

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