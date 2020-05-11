Продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля, первого месяца режима «самоизоляции» в России, составили 10 055 автомобилей (включая продажи Niva в количестве 659 штук). Этот результат оказался более чем в три раза ниже, чем в марте, когда дилеры LADA, по оценкам АЕБ, реализовали 32, 8 тыс. машин.

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле упали в три раза

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