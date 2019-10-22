Экономика
Говорит МоскваПродажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали
Выручка компании сократилась в 4,5 раза. Источники издания в отрасли утверждают, что за три квартала компания получила 6 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда 100 миллионов приходится на поставку самолётов — это цена одного борта.
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с чего всё началось
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.Коммерсантъ21 октября в 15:47
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА Новости 01:39
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Аргументы и Факты 04:19
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
RT на русском вчера в 07:57
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество
В Москве задержали зампредседателя директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Известия 03:57
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Технологии
Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
ЦДИ ПО вчера в 13:21
Экономика
Россияне стали больше покупать красную икру
Россияне стали чаще покупать красную икру.
Телеканал 360° 03:29
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются уже три часа
ФАН вчера в 09:38
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Газета.Ru 04:12
Политика
В МИД РФ заявили о скором возобновлении рейсов на курорты Египта
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия-Африка" высказал надежду, что уже в скором времени будут возобновлены чартерные полеты на египетские курорты.
Московский Комсомолец 04:11
Общество
В Сочи впервые покажут плацкартный вагон с душем и холодильником
Известия вчера в 03:14
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Вести.Ru 03:55
Гаджеты
Представлен «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Aobe.ru вчера в 11:46
Общество
Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 04:25
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс вчера в 03:25
Армия и оружие
Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подтвердил обсуждение Россией и Турцией новых поставок С-400.
iReactor 04:34
Общество
Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста
Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 03:57
Политика
Почему русские возвращаются в Россию в год по чайной ложке, а мигранты - едут миллионами
Уже десяток лет в России действует несколько госпрограмм по возвращению соотечественников на Родину. Но нужного эффекта они не дали.
Комсомольская правда вчера в 18:26
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Газета.Ru 21 октября в 10:16