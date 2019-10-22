Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПродажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали

Выручка компании сократилась в 4,5 раза. Источники издания в отрасли утверждают, что за три квартала компания получила 6 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда 100 миллионов приходится на поставку самолётов — это цена одного борта.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъ21 октября в 15:47

Подробнее о событии

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUMвчера в 02:47

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ruвчера в 05:11

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвывчера в 04:06

СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолецвчера в 07:02

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАССвчера в 01:55

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ru21 октября в 21:38

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ21 октября в 15:47
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Аргументы и Факты 04:19
Происшествия

СК возбудил дело после гибели троих рабочих на руднике «Норникеля»

РБК 03:30
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

РБК 04:23
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском вчера в 07:57
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Происшествия

Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество

В Москве задержали зампредседателя директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Известия 03:57
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Технологии

Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

ЦДИ ПО вчера в 13:21
Экономика

Россияне стали больше покупать красную икру

Россияне стали чаще покупать красную икру.
Телеканал 360° 03:29
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются уже три часа

ФАН вчера в 09:38
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Газета.Ru 04:12
Политика

В МИД РФ заявили о скором возобновлении рейсов на курорты Египта

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия-Африка" высказал надежду, что уже в скором времени будут возобновлены чартерные полеты на египетские курорты.
Московский Комсомолец 04:11
Общество

В Сочи впервые покажут плацкартный вагон с душем и холодильником

Известия вчера в 03:14
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Гаджеты

Представлен «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

Aobe.ru вчера в 11:46
Общество

Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 04:25
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Интерфакс вчера в 03:25
Армия и оружие

Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подтвердил обсуждение Россией и Турцией новых поставок С-400.
iReactor 04:34
Общество

Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста

Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 03:57
Политика

Почему русские возвращаются в Россию в год по чайной ложке, а мигранты - едут миллионами

Уже десяток лет в России действует несколько госпрограмм по возвращению соотечественников на Родину. Но нужного эффекта они не дали.
Комсомольская правда вчера в 18:26
Общество

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Газета.Ru 21 октября в 10:16
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