Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.

с чего всё началось

Выручка компании сократилась в 4,5 раза. Источники издания в отрасли утверждают, что за три квартала компания получила 6 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда 100 миллионов приходится на поставку самолётов — это цена одного борта.

Продажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали

Общество Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.

Происшествия Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество В Москве задержали зампредседателя директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.

Финансы Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.

Политика В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

Происшествия Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Армия и оружие Песков заявил о предательстве США курдов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

Политика В МИД РФ заявили о скором возобновлении рейсов на курорты Египта Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия-Африка" высказал надежду, что уже в скором времени будут возобновлены чартерные полеты на египетские курорты.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Путешествия Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.

Общество Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Финансы Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Армия и оружие Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400 Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подтвердил обсуждение Россией и Турцией новых поставок С-400.

Общество Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Политика Почему русские возвращаются в Россию в год по чайной ложке, а мигранты - едут миллионами Уже десяток лет в России действует несколько госпрограмм по возвращению соотечественников на Родину. Но нужного эффекта они не дали.