Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПродажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали

Выручка компании сократилась в 4,5 раза. Источники издания в отрасли утверждают, что за три квартала компания получила 6 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда 100 миллионов приходится на поставку самолётов — это цена одного борта.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъ21 октября в 15:47

Подробнее о событии

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUMвчера в 02:47

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ruвчера в 05:11

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвывчера в 04:06

СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолецвчера в 07:02

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАССвчера в 01:55

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ru21 октября в 21:38

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ21 октября в 15:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:38, Вашингтон
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Газета.Ru 04:12
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Спорт

В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре

Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
RT на русском 03:24
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Происшествия

Пассажир автобуса распылил газ в кондуктора на Хрустальной

Инцидент произошел 22 октября около 22:20 в салоне автобуса. По словам кондуктора, пассажир отказался платить за проезд.
Gazeta.SPb 03:28
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Армия и оружие

Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории

ФАН 21 октября в 20:43
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Происшествия

Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

RT на русском 02:33
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика

Отношения России и Египта развиваются успешно, заявил Путин

Российско-египетские отношения развиваются успешно, наблюдается рост товарооборота на 14%, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес

Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram видеозаписью того, как ей делают татуировку с датами рождения внуков.
Рамблер вчера в 16:16
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

Известия 03:14
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Экономика

Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Lenta.ru 04:04
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Политика

Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
РЕН ТВ 04:10
Здоровье

Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Технологии

Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

ЦДИ ПО вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное