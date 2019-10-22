Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПродажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали

Выручка компании сократилась в 4,5 раза. Источники издания в отрасли утверждают, что за три квартала компания получила 6 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда 100 миллионов приходится на поставку самолётов — это цена одного борта.
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с чего всё началось

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъ21 октября в 15:47

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СМИ узнали о резком обвале продаж Sukhoi Superjet

Московский Комсомолецвчера в 07:02

Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились

Lenta.ruвчера в 05:11

Выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза

URA.Ru21 октября в 21:38

С начала 2019 г. производитель SSJ-100 продал один авиалайнер — СМИ

REGNUMвчера в 02:47

«Ъ»: производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

ТАССвчера в 01:55

С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Эхо Москвывчера в 04:06

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ21 октября в 15:47
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Происшествия

МВД Забайкалья опубликовало видео задержания банды Ключевских

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю опубликовала видео задержания членов банды Ключевских, подозреваемых в причастности к ряду особо тяжких преступлений конца 1990-х — начала 2000-х.
Чита.Ру вчера в 05:30
Наука

На дне Волги нашли огромное судно XV века

Жители небольшого старого села Винновка, расположенного всего в 20 километрах к западу от Самары веками не подозревали, что совсем рядом с ними в волжских глубинах лежит настоящее сокровище со времен, еще более древних, чем эпоха Ивана Грозного.
Новые Известия вчера в 10:22
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов взял урок у шеф-повара

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у известного турецкого шеф-повара, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 06:42
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 21 октября в 09:49
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину

В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Авто

Азербайджанские автомобили Khazar SD появятся в России

Letnews.ru вчера в 05:07
Авто

Nissan покажет концептуальную модель Ariya в Токио

Ожидается, что изначально новинка будет ориентирована на рынки Китая и США, что также предусматривает, что в основе машины лежит архитектура, которая больше, чем у Nissan Leaf.
CarsWeek.ru вчера в 02:02
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По расчетам РЖД, общая стоимость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород оценивается в 2,295 трлн руб. Такие цифры, как пишет газета "Коммерсантъ", содержатся в предложениях РЖД, которые направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.
РБК вчера в 23:43
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ вчера в 09:01
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие

Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий

Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости вчера в 15:57
Технологии

Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

ЦДИ ПО вчера в 13:21
Гаджеты

Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру

Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.
ГЛАС.RU вчера в 17:26
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 15:01
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Экономика

McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
РБК вчера в 15:53
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов

В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК вчера в 20:59
Происшествия

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Экономика

В России выросло число долларовых миллионеров

За год в России выросло число совершеннолетних граждан с состоянием $1 млрд и выше.
АБН вчера в 05:11
Экономика

ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни

Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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