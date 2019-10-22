Экономика
Говорит МоскваПродажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали
Выручка компании сократилась в 4,5 раза. Источники издания в отрасли утверждают, что за три квартала компания получила 6 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда 100 миллионов приходится на поставку самолётов — это цена одного борта.
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с чего всё началось
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.Коммерсантъ21 октября в 15:47
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Происшествия
МВД Забайкалья опубликовало видео задержания банды Ключевских
Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю опубликовала видео задержания членов банды Ключевских, подозреваемых в причастности к ряду особо тяжких преступлений конца 1990-х — начала 2000-х.
Чита.Ру вчера в 05:30
Наука
На дне Волги нашли огромное судно XV века
Жители небольшого старого села Винновка, расположенного всего в 20 километрах к западу от Самары веками не подозревали, что совсем рядом с ними в волжских глубинах лежит настоящее сокровище со времен, еще более древних, чем эпоха Ивана Грозного.
Новые Известия вчера в 10:22
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов взял урок у шеф-повара
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у известного турецкого шеф-повара, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 06:42
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 21 октября в 09:49
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Авто
Азербайджанские автомобили Khazar SD появятся в России
Letnews.ru вчера в 05:07
Авто
Nissan покажет концептуальную модель Ariya в Токио
Ожидается, что изначально новинка будет ориентирована на рынки Китая и США, что также предусматривает, что в основе машины лежит архитектура, которая больше, чем у Nissan Leaf.
CarsWeek.ru вчера в 02:02
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По расчетам РЖД, общая стоимость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород оценивается в 2,295 трлн руб. Такие цифры, как пишет газета "Коммерсантъ", содержатся в предложениях РЖД, которые направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.
РБК вчера в 23:43
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Коммерсантъ вчера в 09:01
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости вчера в 15:57
Технологии
Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
ЦДИ ПО вчера в 13:21
Гаджеты
Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру
Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.
ГЛАС.RU вчера в 17:26
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 15:01
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Экономика
McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
РБК вчера в 15:53
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов
В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК вчера в 20:59
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Экономика
В России выросло число долларовых миллионеров
За год в России выросло число совершеннолетних граждан с состоянием $1 млрд и выше.
АБН вчера в 05:11
Экономика
ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ вчера в 09:42