Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.

с чего всё началось

Выручка компании сократилась в 4,5 раза. Источники издания в отрасли утверждают, что за три квартала компания получила 6 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда 100 миллионов приходится на поставку самолётов — это цена одного борта.

Продажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали

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