Экономика

АБНАБНПродажи Wildberries выросли в 3,5 раза

Wildberries продала в 3,5 раза больше товаров в мае 2020 года. За месяц ретейлер реализовал более 53,5 млн штук товаров. В компании говорят, что в мае было продано 60% от числа всех товаров в распределительных комплексах, что стало максимальным показателем за всю историю компании.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Продажи товаров для фитнеса выросли на 390%, а косметики - на 208%. Переход в онлайн актуален»

Chelny-biz.ruвчера в 05:44

Wildberries установил исторический рекорд продаж

Моллы.Ru04 июня в 10:44

Продажи онлайн-ретейлера Wildberries в мае выросли в 2,5 раза

ТАСС04 июня в 11:56

Wildberries в мае увеличил продажи в России в 2,5 раза к маю прошлого года

ПРАЙМ04 июня в 11:52

Майские продажи стали рекордными для Wildberries

Интерфакс04 июня в 11:25

Wildberries продал рекордное количество товаров в мае

Adindex.ruвчера в 04:17

Продажи Wildberries выросли в 3,5 раза

АБН04 июня в 10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

ИнфоСМИ 11:58
92
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
23
Здоровье

В Бурятии коронавирус выявили у 52 человек

Улан-Удэ, 6 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 02:26
129
Политика

Глава МИД Германии назвал сложными отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне сообщений о решении президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских военных в ФРГ на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.
Коммерсантъ 21:07
Политика

Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 12:32
158
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 20:48
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
3,6K
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
1K
Политика

Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников

Правительство займется разработкой учебных курсов по генетике.
Деловое.ТВ 04:02
16
Космос

Россию подвинули в космосе. Что изменил запуск Crew Dragon: объясняем за 4 минуты. Видео

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал, как запуск космического корабля Crew Dragon частной американской компании SpaceX изменил расстановку сил в космической гонке, где теперь Россия и что нам мешает делать, как Маск.
Новая газета 13:30
Политика

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль вчера в 09:48
107
Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
55
Общество

Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня

В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com 05:23
114
Политика

В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы

Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru 06:42
775
Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру

Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 06:54
11
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
2,5K
Футбол

ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер

«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру 15:45
Авто

Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
Motor 08:15
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 04:23
1,1K
Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
621
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2,1K
Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
138
Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК 21:58
62
Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
23
Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 11:57
Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК вчера в 04:41
628
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru вчера в 05:02
209
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
17
Происшествия

На востоке Красноярского края из-за дождей разрушился мост

В Партизанском районе Красноярского края произошло разрушение автомобильного моста. Он находится на 65 км автодороги "Партизанское – Мина".
ИА 1-Line 22:14
1
Политика

Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
3,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное