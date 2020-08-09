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Российская газета
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Продажи алкоголя с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики оператора фискальных данных "Такском".В источнике
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Online47.ru

Продажи алкоголя в России снизились на 15% в сравнении с прошлым годом

Online47.ru20:29
РЕН ТВ

В России снизились продажи алкоголя

РЕН ТВ20:07
Российская газета

Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

Российская газета19:00
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSportвчера в 11:13

Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

У немецкого Volkswagen, который пересмотрел российскую линейку двигателей в пользу наддувных ДВС, до 2015 года имелся сверхнадежный и по-настоящему ресурсный восьмиклапанный «атмосферник» BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. В свое время он полагался сразу на несколько моделей компании, в том числе на Skoda Octavia II, Volkswagen Golf V и VI, Jetta V и Passat B6.
SpeedMeвчера в 12:38
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ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК8 августа в 02:36
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Hyundai сформирует отдельный бренд для электрокаров

Кроссовер 45 EV получит название «5», купеобразный Propechy будет выпускаться под индексом «6», а неизвестный полноразмерный кроссовер станет выпускаться под наименованием «7». Точных данных о технической начинке моделей Ioniq немного, однако уже известно, что все электрокары бренда будут построены на «тележке» E-GMP.
Тарантас Ньюсвчера в 08:24

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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