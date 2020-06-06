Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. Падение зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков: продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

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