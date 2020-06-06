Общество
REGNUMПродажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. Падение зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков: продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.
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с чего всё началось
Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Общество
Загрязнение вод в Норильске превысило норму в 200 раз
Всего было отобрано восемь проб забора воды.
News.ru 02:12
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»
Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Авто
Где в России больше всего любят отечественные автомобили
Заметнее всего цены выросли в Москве: российские автомобили в столице подорожали за год на 19% по сравнению с I кварталом их стоимость в апреле-мае выросла на 9,2% и теперь составляет 304 тыс. рублей — это самый высокий показатель по стране.
SpeedMe вчера в 01:16
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 вчера в 12:33
Общество
В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания 04 июня в 04:59
Шоу-бизнес
Экс-супруга Джигарханяна с насмешкой прокомментировала смерть Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась об умершей в пятницу Юлии Норкиной.
ФАН вчера в 18:58
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
Происшествия
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 04:49
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru 04 июня в 06:04
Общество
В России за сутки выявили 8 855 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, число заразившихся достигло 458 689, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Парламентская газета 03:49
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
RT на русском 02:40
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Общество
Скончались двое жителей Тульской области, больных коронавирусом
В пятницу в Тульской области скончались 2 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Тульские Известия 03:43
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:34
Космос
Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли
Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru вчера в 20:32