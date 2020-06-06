Общество

REGNUMREGNUMПродажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. Падение зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков: продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.
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с чего всё началось

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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На самоизоляции россияне предпочитают пиво и вино

URA.Ru01:06

Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции

РИА Новости01:42

Определен самый популярный алкогольный напиток у россиян в условиях пандемии

Газета.Ru01:37

Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии

РБК02:58

Назван самый популярный у россиян алкоголь во время пандемии

РЕН ТВ00:35

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Lenta.ru00:32

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

RT на русском00:00
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Общество

Загрязнение вод в Норильске превысило норму в 200 раз

Всего было отобрано восемь проб забора воды.
News.ru 02:12
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
42
Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,4K
Общество

Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
12
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Авто

Где в России больше всего любят отечественные автомобили

Заметнее всего цены выросли в Москве: российские автомобили в столице подорожали за год на 19% по сравнению с I кварталом их стоимость в апреле-мае выросла на 9,2% и теперь составляет 304 тыс. рублей — это самый высокий показатель по стране.
SpeedMe вчера в 01:16
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Спорт

Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой

Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 вчера в 12:33
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Общество

В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
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Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания 04 июня в 04:59
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Шоу-бизнес

Экс-супруга Джигарханяна с насмешкой прокомментировала смерть Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась об умершей в пятницу Юлии Норкиной.
ФАН вчера в 18:58
60
Общество

Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ

Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
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Происшествия

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 04:49
240
Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
3,8K
Происшествия

Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru 04 июня в 06:04
Общество

В России за сутки выявили 8 855 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, число заразившихся достигло 458 689, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Парламентская газета 03:49
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
799
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
415
Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

RT на русском 02:40
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
33
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
470
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Шоу-бизнес

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
16
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
1,3K
Общество

Скончались двое жителей Тульской области, больных коронавирусом

В пятницу в Тульской области скончались 2 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Тульские Известия 03:43
597
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Футбол

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:34
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли

Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru вчера в 20:32
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