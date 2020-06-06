Общество
REGNUMПродажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. Падение зафиксировано практически по всем категориям алкогольных напитков: продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.
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с чего всё началось
Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Игры
AMD заявила, что видеокарты с 4 гигабайтами памяти уже не актуальны
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:31 — REGNUM Адит Бутани, занимающий в AMD должность специалиста по маркетингу продуктов Radeon, заявил, что объём памяти видеокарт (VRAM), равный 4 гигабайтам, уже не актуален.
REGNUM 05:31
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов
Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество
Роскачество снова обнаружило в сервелате следы антибиотиков
Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков.
ТАСС 03:25
Единоборства
Глава UFC ответил Хорхе Масвидалу
FightTime.ru вчера в 17:04
Экономика
Эксперты: ралли на американских торговых площадках еще не окончено
Опрошенные ТАСС экономисты полагают, что ралли еще не закончилось и похожие сценарии будут повторятся.
ТАСС вчера в 18:40
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Политика
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США
По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
Общество
Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела
Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса 04 июня в 12:05
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner появился у дилеров
Два дня назад компания Toyota официально презентовала рестайлинговый внедорожник Toyota Fortuner, а накануне товарные автомобили появились в автосалонах официальных дилеров марки в Таиланде.
Новые автомобили 01:42
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии
МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
RT на русском вчера в 13:28