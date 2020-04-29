Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

с чего всё началось

Аналитики компании PricewaterhouseCoopers (PwC) предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30% в 2020 году. Об этом 29 апреля сообщает РБК со ссылкой на исследовательскую компанию PwC.

Продажи автомобилей в России могут упасть на 30%

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 652

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 67

Авто На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77 В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.

Политика США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России» Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. 39

Технологии «Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном» За 35 лет работы с тромбозами пришлось сталкиваться с массивными тромбоэмболиями легочной артерии, «растворять» тромбы у пациентов, удалось создать методы диагностики и написать несколько учебников.

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 67

Общество Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19 Николаев пояснил, что на месторождении находится около 10,5 тыс. работников различных компаний — как структур «Газпрома», который ведет разработку месторождения, так и подрядных организаций.

Армия и оружие Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем «США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr. 17

Здоровье Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб. 248

Экономика Елин анонсировал третий пакет мер поддержки для бизнеса Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин и глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 29 апреля провели онлайн-встречу с предпринимателями, на которой власти рассказали о принятых мерах поддержки бизнеса и дальнейших мерах.

Общество В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики. 571

Общество В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19. 18