При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.

На 50% может упасть российский авторынок

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