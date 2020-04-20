Авто

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеНа 50% может упасть российский авторынок

При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.
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Продажи машин в России могут снизиться на 50%

CarsWeek.ru17:15

Продажи автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 50% из-за пандемии

ТАСС13:08

Продажи автомобилей в России могут упасть на 50%

Автоновости дня14:10

Эксперты предсказали падение авторынка России на 50%

Тарантас Ньюс13:45

Специалисты убеждены, что рынок ждет падение на 50%

SpeedMe17:00

Авторынок срывается в пике

Коммерсантъ13:03

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

РБК13:00
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 22:48, Ашберн

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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Энергетика

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,8K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
3,3K
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
9
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
9
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3,5K
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
8
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
8
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
10
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек

Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
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Армия и оружие

Российский Су-35 «отогнал» самолет-разведчик США от базы РФ в Сирии

РЕН ТВ 05:19
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Энергетика

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
2,3K
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
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Общество

Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье

В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
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Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Общество

Путину рассказали о хитром свойстве коронавируса

Глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал президенту России Владимиру Путину об очень хитром свойстве нового типа коронавируса.
ФАН 10:47
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Шоу-бизнес

Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя

Bimru.ru 08:05
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Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
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