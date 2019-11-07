Авто

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский авторынок в октябре резко упал

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года составили 152 057 единицы, снизившись относительно аналогичного месяца 2018 года на 5,2%, информирует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
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Российский авторынок продолжил падение по итогам октября

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Российский авторынок снизился на 5% в октябре

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Кажется, в России перестают покупать новые автомобили

Журнал Авто.ру05:54
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
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Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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Политика

Шнуров ответил стихами на слова Путина о вооружении

Музыкант оценил слова главы государства о том, что РФ не собирается угрожать другим странам Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на новое заявление президента России Владимира Путина о вооружении.
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Шоу-бизнес

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Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
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МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
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В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
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Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
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Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

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Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки

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В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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