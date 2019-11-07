Авто
Автоновости дняПродажи автомобилей в России продолжили падение
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц. Таким образом, российский авторынок падает уже шестой месяц подряд. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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