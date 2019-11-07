Авто

Автоновости дняАвтоновости дняПродажи автомобилей в России продолжили падение

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц. Таким образом, российский авторынок падает уже шестой месяц подряд. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Российский автомобильный рынок продолжил падение шестой месяц подряд

AutoNews05:41

Кажется, в России перестают покупать новые автомобили

Журнал Авто.ру05:54

Продажи автомобилей в России продолжили падение

Автоновости дня05:50

Российский авторынок продолжил падение по итогам октября

Ведомости06:08

Российский авторынок в октябре снизился на 5%

Автостат05:33

Автомобильный рынок в России в октябре 2019 года сократился на 5,2%

Finam.Ru05:32

Российский авторынок снизился на 5% в октябре

Тарантас Ньюс05:32
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Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях

Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств.
Реальное время 04 ноября в 02:28
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Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

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Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Технологии

«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС

«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily 03:00
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Общество

Росгвардия представила новую эмблему

В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.
Коммерсантъ 13:57
Политика

Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Финансы

Для рубля впервые за пять лет ноябрь и декабрь станут нетипичными

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал ноябрь уверенным ростом, обновив трехмесячный максимум по отношению к доллару на фоне усиления восходящей динамики мировых рынков.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Зеленский признался в усталости от работы президентом

Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».
News.ru 13:55
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Футбол

Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на Лигу чемпионов

Газета.Ru 06:12
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3000 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 06:27
Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за доставки гумпомощи в Донбасс

МИД Украины направил России ноту протеста из-за доставки гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Хоккей

Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»

Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Спорт-Экспресс 11:00
Шоу-бизнес

Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала

Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН 05 ноября в 15:52
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Кино

Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Общество

Росгидромет заявил об улучшении качества воздуха в российских городах

РИА Новости 10:28
Политика

Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом

РЕН ТВ 02:10
Кино

Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма

Свободная Пресса вчера в 15:02
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Финансы

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 10:44
Общество

Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы

Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
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Политика

Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 12:31
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