Авто

Автоновости дняАвтоновости дняПродажи автомобилей в России продолжили падение

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц. Таким образом, российский авторынок падает уже шестой месяц подряд. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Российский рынок упал на 5,2%. Есть интересные перестановки

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Журнал Авто.ру05:54

Автомобильный рынок в России в октябре 2019 года сократился на 5,2%

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Российский автомобильный рынок продолжил падение шестой месяц подряд

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Российский авторынок в октябре снизился на 5%

Автостат05:33

Продажи автомобилей в России продолжили падение

Автоновости дня05:50

Российский авторынок снизился на 5% в октябре

Тарантас Ньюс05:32
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«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы

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В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

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Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
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Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
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Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
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Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
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Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
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Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

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В Омске Путин и Токаев празднично отужинали на форуме

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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
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В Новотроицке Оренбургской области суд избрал меру пресечения для первого заместителя главы города Артёма Липатова.
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Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

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Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
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Двое россиян утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день

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