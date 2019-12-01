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Российская газетаРоссийская газетаАЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Объем продаж по итогам нынешнего года составит 1,72 миллиона автомобилей.
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По данным Ассоциации Европейского Бизнеса
 (АЕБ) в 2020 году продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском авторынке снизились на 2,3%: реализован 1 759 532 машины (минус 41 059 штук).
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