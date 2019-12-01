Авто
Российская газетаАЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Объем продаж по итогам нынешнего года составит 1,72 миллиона автомобилей.
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с чего всё началось
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) в 2020 году продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском авторынке снизились на 2,3%: реализован 1 759 532 машины (минус 41 059 штук).Журнал Авто.ру05:23
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