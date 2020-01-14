Авто
AutoNewsПродажи автомобилей в России упали по итогам 2019 года
В 2019 г. в России было продано 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году. Соответствующие данные приводятся в отчете Ассоциации европейского бизнеса.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Единоборства
Макгрегор сообщил, что заработает за бой с Серроне $ 80 млн
Общество
Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Происшествия
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
Общество
В BMW отказались от строительства завода в России
Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Общество
Немецкие ветеринары запустили кампанию против породистых собак и кошек
Немецкие ветеринары продлили кампанию по борьбе с разведением модных пород собак и кошек.
Здоровье
Наступает сезон обострения вирусных заболеваний
В период сезонной эпидемии хотим напомнить: ГРИПП - опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, обострению хронических заболеваний.
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Космос
NASA тестирует луноход для поисков водяного льда на южном полюсе
Космическое агентство планирует отправить луноход на южный полюс, где его задачей станет анализ образцов грунта и поиск водяного льда в район приземления экипажа будущей миссии Artemis.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране
Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Кино
Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые найден астероид
Дополнительные измерения подтвердили: 2020 AV2 движется только внутри орбиты Венеры. Это делает новый астероид уникальным.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Экономика
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна
Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.