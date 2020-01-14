Авто

AutoNewsAutoNewsПродажи автомобилей в России упали по итогам 2019 года

В 2019 г. в России было продано 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году. Соответствующие данные приводятся в отчете Ассоциации европейского бизнеса.
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