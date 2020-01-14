В 2019 г. в России было продано 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году. Соответствующие данные приводятся в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Продажи автомобилей в России упали по итогам 2019 года

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Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

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