С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.

с чего всё началось

В целом спрос на спиртосодержащие настойки вырос в денежном выражении на 38% до 1,6 млрд рублей, в штуках — на 8% (против падения в аналогичном периоде прошлого года). Наибольший рост пришелся на успокаивающие настойки валерианы и пустырника (40% и 35%).

Продажи боярышника в России выросли за полгода почти на треть

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