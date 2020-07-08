Общество
МедиазонаПродажи боярышника в России выросли за полгода почти на треть
В целом спрос на спиртосодержащие настойки вырос в денежном выражении на 38% до 1,6 млрд рублей, в штуках — на 8% (против падения в аналогичном периоде прошлого года). Наибольший рост пришелся на успокаивающие настойки валерианы и пустырника (40% и 35%).
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с чего всё началось
С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.Коммерсантъвчера в 18:45
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НТВ вчера в 14:04
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По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Политика
Матвиенко заявила о готовности России начать работу по открытию границ
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ФАН 09:33
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Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес
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Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
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Опубликован первый тизер-трейлер нового фильма Серебренникова
Первый тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Россия.
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Кино
Netflix выпустила тизер фантастического сериала о путешествии на Марс
ИА Красная Весна 02:34
Общество
Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам
Продавец предлагает обеспечить доступ к камерам в режиме реального времени, в том числе со смартфона, а также к архиву записей за предыдущие пять дней (как раз столько, согласно данным с сайта ДИТ, хранится информация с камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в подъездах и дворах).
РБК 06:43
Общество
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Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала арест, - рассказал "Эху Москвы" адвокат Евгений Смирнов.
Эхо Москвы 09:03
Экономика
Премьер Белоруссии заявил, что ситуация в экономике контролируемая
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ситуация в экономике страны контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса.
RT на русском 09:55
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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
ИА Крыминформ вчера в 04:04
Общество
В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров
Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах.
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Футбол
У Азара проблемы с голеностопом, он может пропустить игру с «Алавесом»
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Аксенов заявил о забронированных до сентября отелях в Крыму
В Крыму начался высокий курортный сезон, в отелях и санаториях до сентября забронированы номера среднего ценового сегмента.
РБК 08:34
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Еще три больницы Волгоградской области освободят от коронавируса
Власти Волгоградской области с оптимизмом смотрят на развитие ситуации с коронавирусом в регионе.
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Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзила задержали после выходы из эфира «Эхо Москвы».
Ведомости 10:19
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
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