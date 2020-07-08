Общество
МедиазонаПродажи боярышника в России выросли за полгода почти на треть
В целом спрос на спиртосодержащие настойки вырос в денежном выражении на 38% до 1,6 млрд рублей, в штуках — на 8% (против падения в аналогичном периоде прошлого года). Наибольший рост пришелся на успокаивающие настойки валерианы и пустырника (40% и 35%).
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с чего всё началось
С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.Коммерсантъвчера в 18:45
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Piter.tv вчера в 02:33
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Чибис назвал сроки восстановления планового приема в поликлиниках
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
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«Зенит» назвал состав команды на матч с «Сочи»
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Пожар на складах завода минеральных вод в Ставрополье локализовали
Пожар на складах завода минеральных вод «Октябрь А» в Предгорном районе Ставропольского края локализован.
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Главу администрации Мурманска госпитализировали с коронавирусом
Глава администрации Мурманска Евгений Никора госпитализирован с коронавирусом в состоянии средней тяжести.
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