Коронавирус
ИзвестияПродажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%
Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные системы электронного документооборота «Такском».
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с чего всё началось
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 22:50
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Кино
Фильм «Унесенные ветром» вновь разрешат к показу США
Напомним, 9 июня платформа HBO Max заблокировала доступ к фильму «Унесенные ветром» из-за отраженных в кино расовых предрассудков, имевших место в американском обществе.
ИА Красная Весна вчера в 10:09
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
ТАСС вчера в 15:04
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия вчера в 22:27
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Происшествия
В Волгограде зарезали иностранного студента-медика
Иностранного студента медицинского университета зарезали в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:14
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Здоровье
Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM вчера в 13:37
Общество
В Ульяновске откроют фитнес-центры и летние веранды ресторанов
По документу, в Ульяновской области разрешается работать организациям общественного питания, оказывающим услуги на открытом воздухе и террасах, а также фитнес-центрам, бассейнам, баням, саунам.
Деловое обозрение 13 июня в 16:31
Общество
Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение
Власти Египта с 1 июля в полном объеме возобновляют авиасообщение.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей
Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:52
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Гаджеты
Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro
iXBT.com 02:07
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
Баскетбол
«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»
Новым капитаном баскетбольного ЦСКА должен стать трехкратный чемпион Евролиги Никита Курбанов, считает заслуженный тренер РСФСР, четырехкратный чемпион СССР, известный телекомментатор Владимир Гомельский.
Известия вчера в 17:01
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился
Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru 13 июня в 23:33
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал, каким человеком была супруга телеведущего
Журналистка Юлия Норкина была "хорошим, эмоциональным человеком", "никогда не держала камень за пазухой", и если ее что-то ее не устраивало, всегда говорила прямо — такими воспоминаниями поделился друг семьи Норкиных Евгений Спицын в беседе с изданием "Московский Комсомолец".
РИА Новости вчера в 20:12
Общество
По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец вчера в 18:46
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09