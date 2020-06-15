Экономика

ИзвестияИзвестияПродажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%

Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные системы электронного документооборота «Такском».
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с чего всё началось

Продажи дезинфицирующих средств за период изоляции выросли на 1100%

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.
RT на русскомвчера в 23:00

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Продажи дезинфицирующих средств во время изоляции выросли на 1100%

Комсомольская правда03:46

Продажи дезинфицирующих средств в России за три месяца выросли на 1100%

REGNUM01:31

Продажи дезинфицирующих средств за период изоляции выросли на 1100%

RT на русскомвчера в 23:00

Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%

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В России продажи дезинфицирующих средств в 2020 году выросли на 1100% из-за коронавируса

Life.ru00:39

Исследование: продажи дезинфекторов выросли на 1100%

Реальное времявчера в 23:15

Продажи дезинфицирующих средств выросли на 1100% в России

Газета.Ru01:31
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
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Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом

Shraibikus News вчера в 02:02
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Общество

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Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян объяснил, что речь идет о штрафах за нарушение самоизоляции, которые выписывала Московская автодорожная инспекция (МАДИ).
РБК 03:40
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Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят

Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 12 июня в 16:05
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Общество

Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

РБК 03:19
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как ее дочь радуется полевым цветам

Известная певица Алла Пугачева довольно редко ведет личный Instagram-аккаунт.
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Общество

В России за сутки выявили 8 246 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 2 832 (34,3%) контактные и без клинических проявлений.
ИжевскИнфо.РУ 04:01
Происшествия

В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

Подросток задержан в Волгограде за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:03
Авто

В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet

Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
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Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
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В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии.
REGNUM 03:47
Экономика

Казахстан закрылся от российских вагонов

Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
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Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
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Футбол

Николич не намерен менять стиль «Локомотива»

Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.
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Газета.Ru 02:02
Общество

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Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Общество

В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня

В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня.
Российская газета вчера в 21:29
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Общество

В Крыму за сутки выявили еще 27 случаев коронавируса

Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки в Крыму зафиксировали 27 новых случаев коронавирусной инфекции.
Live24 вчера в 06:59
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Общество

В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах

Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 17:03
Волейбол

Украинский волейболист получит гражданство России

Газета.Ru 01:20
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