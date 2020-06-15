Экономика
ИзвестияПродажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%
Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные системы электронного документооборота «Такском».
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с чего всё началось
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.RT на русскомвчера в 23:00
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Авто
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Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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Экономика
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В Волгограде убили иностранного студента-медика
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Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
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В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня
В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня.
Российская газета вчера в 21:29
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В Крыму за сутки выявили еще 27 случаев коронавируса
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В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах
Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 17:03
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Украинский волейболист получит гражданство России
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