Экономика
RuNews24.ruПродажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100 %
Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта в России за три месяца выросли на 1100 %. Такое исследование провела компания «Такском».
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Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.RT на русскомвчера в 23:00
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