Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.

с чего всё началось

Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта в России за три месяца выросли на 1100 %. Такое исследование провела компания «Такском».

Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100 %

Общество Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей» Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова. 1

Происшествия У берегов Англии разбился американский истребитель Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир. 13

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 572

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. 27

Общество Историк Соколов отказался от адвоката В Петербурге прошло очередное заседание суда по делу историка Олега Соколова, убившего свою сожительницу аспирантку Анастасию Ещенко. 1

Гаджеты Huawei стал крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле Мировые поставки смартфонов Huawei сократились после санкций США, однако это не помешало китайской компании стать самым крупным производителем производителем смартфонов в апреле.

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 336

Общество В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2 Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным. 471

Авто Renault Dokker покинул российский рынок Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года. 24

Политика В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram. 128

Экономика Эксперт назвал риски повышения МРОТ в кризис Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о повышении уровня минимальной оплаты труда. 259

Экономика ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции. 16

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 2

Экономика В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.