Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПродажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100 %

Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта в России за три месяца выросли на 1100 %. Такое исследование провела компания «Такском».
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Продажи дезинфицирующих средств за период изоляции выросли на 1100%

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Продажи дезинфицирующих средств во время изоляции выросли на 1100%

Комсомольская правда03:46

Продажи дезинфицирующих средств в России за три месяца выросли на 1100%

REGNUM01:31

В России продажи дезинфицирующих средств в 2020 году выросли на 1100% из-за коронавируса

Life.ru00:39

Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%

Известия01:15

Продажи дезинфицирующих средств выросли на 1100% в России

Газета.Ru01:31

Исследование: продажи дезинфекторов выросли на 1100%

Реальное времявчера в 23:15

Продажи дезинфицирующих средств за период изоляции выросли на 1100%

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Московский Комсомолец вчера в 19:40
20
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
255
Общество

Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»

Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
ТАСС 06:45
1
Происшествия

У берегов Англии разбился американский истребитель

Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир.
Вести.Ru 06:43
13
Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
6
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
572
Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
27
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
39
Шоу-бизнес

11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний сын актрисы Нокс сфотографировал звездную маму на порожках дома совершенно без косметики и фильтров.
Городовой 06:09
3
Общество

Историк Соколов отказался от адвоката

В Петербурге прошло очередное заседание суда по делу историка Олега Соколова, убившего свою сожительницу аспирантку Анастасию Ещенко.
Neva.Today 06:55
1
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Гаджеты

Huawei стал крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле

Мировые поставки смартфонов Huawei сократились после санкций США, однако это не помешало китайской компании стать самым крупным производителем производителем смартфонов в апреле.
ITZine.ru 05:14
Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
336
Происшествия

В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек

В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
18
Общество

В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2

Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным.
REGNUM 01:11
471
Авто

Renault Dokker покинул российский рынок

Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года.
Автостат 03:14
24
Космос

В Млечном Пути насчитали до 36 внеземных цивилизаций

ТАСС Наука 06:30
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
1,9K
Общество

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Интерфакс 04:21
325
Происшествия

Жесткое задержание подростка из-за громкой музыки попало на видео

Ридус 06:20
5
Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
1,1K
Политика

В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
128
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
777
Экономика

Эксперт назвал риски повышения МРОТ в кризис

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о повышении уровня минимальной оплаты труда.
Городовой 03:56
259
Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
16
Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
2
Экономика

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Кино

Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли

Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru вчера в 01:35
4
Политика

Макрон не приедет на парад Победы

Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Общество

Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции

Праздник выпускников пройдет в формате телевизионной трансляции.
Российская газета 06:01
22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное